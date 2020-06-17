Шамиме Бегум не позволят приехать в Бангладеш

Бангладеш заявил, что не позволит Шамиме Бегум, британке, которая в подростковом возрасте приехала в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ*, въехать в страну, если она решит покинуть Сирию.

Во вторник министерство иностранных дел Бангладеш выступило с заявлением против решения Великобритании отозвать свое гражданство.

«Четкая позиция правительства Бангладеш заключается в том, что британская гражданка Шамима никогда не был гражданкой Бангладеш», - говорится в заявлении министерства иностранных дел Бангладеш для издания Dhaka Tribune.

«[Шамима Бегум] не имеет никаких прав в этом отношении, и нет никаких возможностей, чтобы позволить ей въехать в Бангладеш».

На прошлой неделе адвокаты, представляющие Бегум, заявили британскому апелляционному суду, что ее гражданство должно быть восстановлено, поскольку она не может подать «справедливую и эффективную апелляцию» на решение правительства по ее делу.

Адвокаты Бегум обжаловали решение, принятое Специальной иммиграционной апелляционной комиссией (SIAC), которая постановила, что решение бывшего министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида об аннулировании ее британского гражданства в феврале 2019 года не сделало ее персоной без какого-либо гражданства.

SIAC вынесла решение против Бегум, которой сейчас 20 лет, и заявила, что та может подать заявку на получение гражданства Бангладеш, откуда родом ее родители.

Она также постановила, что Джавид никак не нарушил права человека в отношении Бегум, оставив ее в лагере в северной Сирии, в котором она в настоящее время содержится.

Во время разбирательства SIAC в 2019 году адвокаты Бегум утверждали, что она может "подвергнуться пыткам" и смертной казни, если ее осудят в Ираке или доставят в Бангладеш.

Ее адвокаты также сообщили суду в 2019 году, что нет никаких доказательств того, что она когда-либо обращалась за получением гражданства Бангладеш или посещала страну.

Хотя SIAC признала, что Бегум «не может эффективно обжаловать свои нынешние обстоятельства», она, тем не менее, поддержала решение Джавида.

В 2015 году Бегум уехала в Сирии вместе с Кадизой Султаной и Амирой Абасе, двумя другими лондонскими школьницами, которые, как полагают, мертвы.

Бегум была лишена гражданства в 2019 году после того, как журналист из газеты «Таймс» обнаружил ее в лагере для подозреваемых членов ИГИЛ и их семей в северной части Сирии.

Находясь в лагере, ее трехнедельный сын Джаррах умер. До него Бегум родила еще двух других детей в Сирии, оба тоже умерли.

Дело Бегум и смерть ее сына подвергли тщательному анализу политику британского правительства в отношении граждан Великобритании и их детей, оказавшихся в Сирии.

Считается, что Джавид принял свое решение на основании того, что Бегум имела право на бангладешское гражданство.

В 2018 году судьи SIAC постановили, что британское правительство ошибочно определило, что двое британцев бангладешского происхождения были гражданами Бангладеш, и приказало восстановить их гражданство.

Законодательство Бангладеш о гражданстве гласит, что любое лицо, имеющее родителей с гражданством Бангладеш, автоматически считается также имеющим право на гражданство.

Закон, однако, гласит, что это право истекает, если лицо не потребовало его в возрасте до 21 года.

Ранее в этом году министр иностранных дел Бангладеш Абуль Калам Абдуль Мумин заявил, что Бегум могут повесить, если ее доставят в его страну.

В интервью ITV News Абдуль Мумин подтвердил позицию Дакки о том, что Бегум не является гражданкой Бангладеш.

* -запрещены в РФ