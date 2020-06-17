Король Иордании отказался говорить с Нетаньяху из-за аннексии Западного берега

Король Иордании Абдуллах II отказался от телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщило палестинское СМИ «Маан». Между тем напряженность в отношениях между двумя соседями усиливается из-за израильской аннексии Западного берега.

По словам «Маан», Абдуллах отказался от разговора из-за плана Израиля аннексировать части Западного берега в июле. Амман решительно выступает против аннексии.

Абдуллах также не назначил дату встречи с министром обороны Израиля Бенни Ганцем после того, как Ганц попросил поговорить с ним о «мирном плане» президента США Дональда Трампа для Израиля и палестинцев, сообщило агентство.

Иордания и Израиль в настоящее время радикально расходятся в вопросе аннексии Западного берега. Израиль намерен включить еврейские поселения и всю долину реки Иордан на Западном берегу в израильскую территорию.

Население Иордании в основном состоит из палестинцев, которые покинули свои дома во время первой арабо-израильской войны в 1947 и 1948 годах. Многие иорданцы выступают против аннексии, а также мирного договора Иордании с Израилем. Оппозиция Израилю в целом высока в Иордании.

Это не первый раз, когда Абдуллах выражает недовольство Израилем по поводу аннексии. В мае король заявил немецким СМИ, что, если Израиль продолжит аннексию, это приведет к «массовому конфликту».

Израиль считает, что аннексия необходима для его безопасности. Палестинцы говорят, что это лишает их права на самоопределение.

Отношения Израиля с арабскими государствами улучшились после арабо-израильских войн ХХ века, но аннексия угрожает сорвать нормализацию. Иордания рассматривает возможность приостановления действия своего мирного договора с Израилем в противовес аннексии.