Отец Ильхан Омар умер от COVID-19

Ильхан Омар, одна из первых «мусульманских» членов Конгресса США, объявила, что ее отец скончался в возрасте 67 лет, по сообщениям, из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«С огромной грустью и болью мы прощаемся с моим отцом, Нуром Омаром Мохамедом», - поделилась Омар своей утратой в сообщении в Твиттере поздно вечером в понедельник. «Никакие слова не могут описать, что он значил для меня и всех, кто знал и любил его».

Омар, иммигрантка из Сомали, была избрана в Палату представителей США в ноябре 2018 года. В апреле 2019 года она заявила, что столкнулась с возросшими угрозами убийства после того, как президент Дональд Трамп распространил видео, которое намекает на то, что якобы игнорирует атаки 11 сентября. Омар также вызвала скандал своими высказываниями, критикующими влияние Израиля на внешнюю политику США.

США являются страной, наиболее пострадавшей от пандемии, с более чем 2,11 млн. выявленных случаев и более 116 100 смертельных случаев, согласно статистике Университета Джона Хопкинса.