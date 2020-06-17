Турция создаст две военных базы в Ливии - Yeni Şafak

Турция планирует создать две военные базы в Ливии после победы сил ливийской армии под командованием правительства национального согласия и освобождения юга Триполи и других районов западного региона от сил Халифы Хафтара.

Турецкая газета Yeni Şafak сообщила со ссылкой на военные источники, что сотрудничество Анкары и Триполи становится все более углубленным, а недавно захваченная авиабаза Аль-Ватия перестраивается для Турции. Издание добавляет, что Анкара разместит на базе зенитные системы и беспилотники, показавшие немалый успех в операциях против сил Хафтара.

В материалах газеты также говорится, что проекты восстановления уже начались, так как Турция готова внести огромный вклад в восстановление разрушений, вызванных девятилетней войной.

Также сообщают, что Анкара и Триполи начнут совместное бурение и разведку нефти, а кроме того у Турции будет еще одна военная база в Мисрате.

Yeni Şafak пишет, что Турция работала над разрешением ливийского конфликта, используя не только сухопутные и воздушные силы, но и силы флота, создавая военно-морские миссии у побережья Ливии, помогая предотвращать угрозы со стороны моря для страны.

«Напряженность и греческие провокации в Восточном Средиземноморье требуют присутствия военно-морских сил Турции на ливийской территории, поэтому порт Мисрата станет военной базой для Анкары».

Газета добавила, что Турция будет иметь наибольшую долю в бурении ливийской нефти, поэтому турецкие корабли должны находиться в ливийских водах.

Пока никаких подтверждений этой информации со стороны Триполи нет или официальной Анкары нет.