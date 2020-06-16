Amnesty international признала фигурантов "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" узниками совести

Международная правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести всех фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»* и добавила, что считает данное дело «сфабрикованным». Об этом сообщает издание Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу украинского отделения международной правозащитной организации.

«22 июня российский апелляционный военный суд пересмотрит обвинительный приговор, который вынесли правозащитнику Эмиру-Усеину Куку и пяти соответчикам по тому же делу в ноябре 2019 за якобы причастность к организации «Хизб ут-Тахрир» (что запрещена как «террористическая» в России, но разрешена в Украине). Мы считаем дело сфабрикованным, а всех шестерых крымчан – Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова и Рефата Алимова – мы считаем узниками совести», – сказано в заявлении правозащитников.

Напомним, что 12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир». Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал Эмир-Усеина Куку и Сервара Мустафаева политическими заключенными.

* - запрещены в РФ