В Дагестане произошло столкновения азербайджанцев с силовиками

В окрестностях села Куллар Дербентского района Дагестана вчера произошел стихийный митинг со стрельбой. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Митинг собрался во временном пункте размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли вернуться на родину по причине закрытых из-за пандемии границ.

Мигранты, ожидающие открытия очередного "коридора" между Россией и Азербайджаном, выразили недовольство тем, как составляются списки отбывающих на родину. 16 июня очередная группа людей должна была отправиться домой, в Азербайджан.

"Там есть люди, которые находятся в лагере с 16 апреля. Они в списки не попали. Домой едут те, кто прибыл на границу пять дней назад", - рассказал о причинах недовольства мигрантов Гани Панаев, представитель азербайджанской диаспоры в Дагестане, который уж несколько месяцев курирует этот вопрос.

Панаев отметил, что списки отбывающих составляет МЧС Дагестана, администрация Дербентского района и кабинет министров Азербайджана.

В лагере начались беспорядки. Прибывшие полицейские открыли стрельбу в воздух.

По информации Панаева, есть раненые с обеих сторон.

Напомним, что Азербайджан закрыл свою границу 5 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. В Дербентском районе Дагестана скопились сотни граждан Азербайджана. Сейчас там находится порядка 600-650 человек.