Города северной Сирии переходят на турецкую лиру

Оппозиционное временное правительство и местные советы на севере Сирии объявили о решении перейти на турецкую лиру в условиях свободного падения сирийской валюты в связи с ухудшением экономических условий.

В районах Алеппо и Идлиба, находящихся под контролем оппозиционных групп, которые поддерживаются Турцией, сейчас на рынках циркулирует большое количество турецкой валюты. Таким образом оппозиционное коалиционное правительство пытается стабилизировать местную экономику.

Решение о замене сирийского фунта (иногда его называют сирийской лирой) было принято в прошлый вторник в заявлении главы временного правительства Сирии Абдур-Рахмана Мустафы.

«Чтобы защитить сбережения граждан от быстрого обесценивания сирийской лиры, мы активизировали наши переговоры с соответствующими турецкими властями и сделали первый шаг в процессе запуска небольших банкнот турецкой лиры, которая имееет жизненно важное значение в повседневной жизни на севере Сирии », - сказал он.

Было объявлено, что банкноты номиналом в 5, 10 и 20 турецких лир будут закачиваться в различные центры на севере Сирии, чтобы поддерживать покупательную способность граждан и облегчить ежедневные операции.

Среди этих центров есть такие города, как Африн, Азаз, Аль-Рай, Марея, Джараблус и Аль-Баб.

Уже сейчас во многих магазинах северного Алеппо цены на товары пишутся в турецких лирах, а не в фунтах.

Решение принимается на фоне ускоряющейся девальвации сирийского фунта, что привело к значительному росту цен на товары.

Несколько дней назад обменный курс фунта к доллару упал до 3000. То есть, фунт стал примерно в шесть раз слабее, чем был до войны, что делает импорт дорогим, а основные продукты питания, такие как хлеб, все более недоступными.

Финансовый кризис и контроль над капиталом в соседнем Ливане, а также связанные с пандемией карантинные меры, привели к нехватке долларов и резкому сокращению денежных переводов.

Дальнейшая нестабильность обусловлена ​​последствиями ожидаемых санкций США и конфискацией активов бизнес-магната Рами Махлюфа.

На этом фоне неделю назад стало известно, что в сельской местности Алеппо отделения Турецкой почтовой и телеграфной организации (РТТ) начали трансфер небольшого количества турецкой лиры малого номинала, после того, как местные советы объявили о решениях отказаться от сирийского фунта.

«Большинство секторов начали устанавливать цены в турецких лирах, включая электричество, интернет, золото и даже хлеб», - говорит местный источник.

Торговая палата Джарабулуса рекомендовала использование турецкой лиры в публичном и частном секторах, а также о том, что основные товары будут субсидироваться в лире, чтобы помочь бедным.

В Азазе решением совета также принято, что гражданские лица теперь будут иметь дело с лирой в своих покупках и продажах. Заработная плата также будет установлена ​​в турецкой лире.

Местный совет Мареа призвал торговать в лире, чтобы продавать недорогие товары, а в случае больших покупок использовать доллары США. Он указал, что будет реализовывать переход, пока сирийский фунт снова не станет стабильным.

В понедельник торговая палата совета в Африне также опубликовала циркуляр, устанавливающей цены в турецкой лире, включая заработную плату и урожай.

Похоже, что Идлиб последует этому решению следующим.

Этот шаг, вероятно, окажет дополнительное давление на стоимость сирийского фунта, а следовательно и на стабильность асадитского режима.

По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), еще до последней девальвации цены на продовольствие в стране выросли на 133 процента с мая 2019 года.