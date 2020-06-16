Ливия: ПНС призывает к международному расследованию массовых убийств в Тархуне

Министр иностранных дел ливийского правительства национального согласия (ПНС) призывает Совет Безопасности ООН передать дело о массовых захоронениях, обнаруженных в городе Тархуна, в Международный уголовный суд (МУС).

Министр иностранных дел Мухаммад Сиала направил письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой о проведении расследования в Гаагском суде, согласно серии письменных заявлений, опубликованных в воскресенье министерством иностранных дел на его аккаунте в Facebook.

Сиала сказал, что силы ПНС обнаружили 11 массовых захоронений в Тархуне. Предполагается, что силы, верные Халифе Хафтару хоронили живыми даже женщин и детей.

«На этот раз Совет Безопасности ООН должен занять решительную позицию в отношении злодеяний, которые были совершены боевиками Хафтара, и могут быть расценены как преступления против человечности», - заявил чиновник ПНС.

Ливийский министр добавил, что растущее насилие и жертвы, обнаруженные в массовых захоронениях, в том, являются результатом «молчания» Совета относительно предыдущих нарушений со стороны группы боевиков ЛНА (Ливийской национальной армии).

Силы ПНС объявили об обнаружении четырех массовых захоронений в Тархуне на прошлой неделе, после того, как в начале июня город был отбит у сил Хафтара.

На фотографиях и видео, предоставленных медиацентром ливийской правительственной военной операции "Вулкан гнева", видны команды экспертов из ливийского Красного Полумесяца, которые занимаются раскопками братских могил.

Позднее Организация Объединенных Наций заявила, что в Тархуне обнаружили по крайней мере восемь братских могил, что вызывает опасения по поводу масштабов нарушений прав человека на территориях, контролируемых силами Хафтара - в основном в восточной части Ливии.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил глубокое потрясение в связи с этим открытием и призвал ПНС Ливии провести расследование, установить личности жертв и выяснить причины смерти людей.