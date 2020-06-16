Признание Палестины со стороны ЕС "неизбежно" - Ассельборн

Министр иностранных дел Люксембурга заявил, что ЕС может «неизбежно» признать Палестину, если Израиль продолжит реализацию аннексии оккупированного Западного берега.

В разговоре с немецким журналом Der Spiegel Жан Ассельборн призвал ЕС принять более жесткие меры против плана Израиля по аннексии частей оккупированного Западного берега.

«Простое написание укоризненных писем было бы унижением для ЕС и значительно ослабило бы его авторитет», - сказал он.

«Признание Палестины. Эти дебаты приобретут совершенно новую динамику, я бы даже счел это неизбежным», - добавил он, заявив, что это может побудить большее количество международных игроков признать Палестину.

«Если бы другие последовали этому примеру, это вероятно дало бы гораздо больше, чем экономические санкции», - сказал Ассельборн, подчеркнув, что решение не потребует единодушного решения всех государств-членов.

Ассельборн призвал, чтобы действия Израиля были такими же, как и попытки России незаконно аннексировать Крым.

«Я не вижу никакой разницы вообще. Аннексия - это аннексия. Это грубое нарушение международного права», - сказал он.

Планы Израиля аннексировать приблизительно треть Западного берега соответствуют так называемой «сделке века» президента США Дональда Трампа. План также предусматривает создание очень ограниченного палестинского псевдогосударства.

Правозащитные организации заявляют, что Израиль незаконно оккупировал Западный берег с 1967 года и совершает различные преступления против палестинского гражданского населения.

Более 600 000 израильских евреев живут в поселениях на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, в поселениях, которые в соответствии с международным правом считаются незаконными.

Израильские силы и поселенцы регулярно преследуют палестинцев на оккупированных территориях, нанося вред и убивая мирных жителей, разрушая дома, отравляя скот, разоряя имущество, а также совершая другие формы насилия.

Израиль может начать осуществление аннексий уже с 1 июля.