Иран может вернуться к строгому карантину

Иран предупредил в понедельник, что ему, возможно, придется вернуться к жестким мерам против нового коронавируса, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, поскольку уже второй день подряд в стране умирает более 100 человек

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари заявила, что с момента начала вспышки болезни в феврале погибло 8 950 человек. В понедельник умерли 113 человек.

Лари также сказала, что еще 2449 человек дали положительный результат на вирус за последние 24 часа, в результате чего общая заболеваемость в Иране составила 189 876 человек.

Правительство Ирана закрыло школы, отложило крупные общественные мероприятия и запретило поездки в другие города, чтобы остановить распространение вируса в марте, прежде чем постепенно ослабить ограничения с апреля.

Официальные данные показывают траекторию роста в новых подтвержденных случаях с начала мая, когда Иран достиг почти двухмесячного минимума ежедневных зарегистрированных инфекций.

Официальный представитель правительства Али Рабией в понедельник выразил сожаление по поводу отсутствия социальной дистанции между людьми в святых местах и общественном транспорте.

«В метро (Тегерана), хотя 90 процентов пассажиров и пользуются масками, социальное дистанцирование не наблюдается», - сказал он на пресс-конференции.

«В некоторых провинциях мы достигли пика заболевания, но это не означает новый пик.

«Градиент числа погибших все еще не является резким», с небольшим снижением в Тегеране, но с увеличением в некоторых других провинциях, сказал Рабией.

«Если мы обнаружим, что распространение вируса вышло из-под контроля ... тогда мы обязательно снова примем строгие решения».

В воскресенье Иран сообщил о 107 смертельных случаях от вируса. Этот показатель впервые превысил 100 с 13 апреля.

По словам Лари, пять из 31 провинции Ирана в настоящее время классифицируются как «красные» - самый высокий уровень по шкале риска Ирана.

Между тем в стране и за рубежом наблюдается скептицизм по поводу официальных цифр Covid-19 в Иране, и есть опасения, что реальные потери могут быть намного выше.