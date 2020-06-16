Имя османского султана исчезло с улиц саудовской столицы

Муниципалитет саудовской столицы Эр-Рияд убрал с одной из своих улиц табличку с названием известной улицы имени османского султана Сулеймана Кануни (известного также как Сулейман Великолепный), сообщают местные СМИ.

Власти Эр-Рияда ничем не объяснили такое решение, однако пользователи соцсетей считают, что причиной могут быть напряженные отношения между Саудовской Аравией и Турцией.

В последние несколько лет отношения между двумя странами все более обостряются из-за дипломатических разногласий и участия в сирийской гражданской войне, но особенно из-за поддержки Турцией Катара после продолжительной блокады со стороны королевства, ОАЭ, Бахрейна и Египта в 2017 году.

Отношения достигли критической точки с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашакджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре позапрошлого года. После нескольких месяцев расследования убийства и сообщений о том, что агенты Саудовской Аравии убили Хашакджи под непосредственным командованием принца Мухаммада бин Салмана, Турция неоднократно требовала привлечения виновных к ответственности.

В итоге, королевство проводит кампанию, направленную на то, чтобы побудить своих туристов бойкотировать Турцию всеми возможными способами, включая покупку продуктов, потребление продуктов питания, продажу недвижимости, взаимодействие с турецкими компаниями и особенно туризм. Эта кампания получила поддержку среди саудовских королевских особ и публичных фигур. Известен случай, когда влиятельный губернатор Эр-Рияда Фейсал бин Бандар отклонил предложение турецкого кофе, что вызвало призыв к бойкоту турецких продуктов.

Кроме того, в августе прошлого года министерство образования Саудовской Аравии внесло ряд изменений в свои учебники истории. Теперь наследие Османской империи порицается, а сам османский период в истории Аравии назван «оккупацией».