Таджикский оппозиционер, высланный из Австрии, приговорен к 20 годам тюрьмы

Таджикский оппозиционер Хизбулло Шовализода, которого ранее выслали из Австрии на родину, приговорен к 20 годам заключения. Об этом сообщает «Озоди» со ссылкой на родственников осужденного.

Как рассказал отец осужденного оппозиционера Абдулло Шовализода, на суде не присутствовали родные Хизбулло, а о приговоре им сообщили лишь по телефону. Повидать сына отец смог только один раз, когда тот находился в СИЗО.

Австрия выслала в Душанбе члена запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВТ) Хизбулло Шовализода 5 марта.

По версии силовиков Таджикистана,в 2016 году во время нахождения в трудовой миграции Шовализода присоединился к рядам ПИВТ и до 2019 года «проходил террористическую подготовку в одной из зарубежных стран» с целью «дестабилизации социально-политической ситуации и изменения конституционного строя в Таджикистане». Несколько бывших членов ПИВТ, задержанных в 2016-2019 годах, дали показания о причастности Шовализода к экстремистской деятельности. Он обвинялся по статьям 305 («Измена родине») и 307 («Организация деятельности экстремистской организации») Уголовного кодекса Таджикистана.