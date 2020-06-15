Дагестанские газеты напомнили о деле Абдулмумина Гаджиева

В Дагестане два самых крупных еженедельных издания - "Новое Дело" и "Черновик" - снова вышли с первой полосой в поддержку обвиняемого в финансировании терроризма журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Газеты напечатали на первых страницах надпись "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев". В прошлом году местные издания также выходили с аналогичной надписью на первой полосе 21 июня. Акцию решили повторить по прошествии года со дня задержания Гаджиева и других фигурантов дела.

Напомним, что редактор религиозного отдела газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, предприниматель из Москвы Кемал Тамбиев и учредитель благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов были задержаны в июне 2019 года по подозрению в финансировании терроризма. В апреле этого года им предъявили новое обвинение - участие в деятельности террористической организации. Родные и коллеги подозреваемых заявляют о фальсификации дела.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Гаджиева в список политзаключенных, а международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести.