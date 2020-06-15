Тунис не будет требовать от Франции извинений за колониализм

Парламент Туниса в среду отклонил проект обращения, призывающего Францию ​​принести извинения за преступления, совершенные во время и после ее колониального господства над североафриканской страной. Дебаты по этому вопросу продолжались 15 часов вплоть до поздней ночи.

Это предложение было выдвинуто небольшой оппозиционной партией "Аль-Карама", которая занимает 19 из 217 мест в парламенте.

На сессии присутствовали законодатели от партии в футболках с лозунгом: «Убийство и пытки, жестокость французского колониализма».

Только 77 голосов было подано в пользу этого предложения, что значительно меньше 109 голосов, необходимых для его принятия — высокое требование, учитывая глубокие разногласия среди законодателей.

Обращение призывало Францию ​​принести извинения за "убийства ... изнасилования ... разграбление природных ресурсов" и предполагаемый список "других преступлений, совершенных с 1881 года", включая поддержку бывшего президента Зин аль-Абидина бен Али.

Тунис был французским протекторатом с 1881 года до обретения независимости в 1956 году.

Год спустя страна была объявлена ​​республикой с президентом Хабибом Бургибой.

Сами Бургиба был свергнут в результате бескровного переворота в 1987 году, и после того, как врачи объявили, что он уже слишком стар и немощен, чтобы управлять страной.

Бен Али, который был тогдашним премьер-министром, стал президентом, и этот пост он занимал до тех пор, пока не был свергнут во время восстания в стране в 2010-11 годах.

Это восстание стало поводом для подобных восстаний, которые свергли нескольких авторитарных лидеров по всему региону в результате волны протеста, названной «Арабской весной».