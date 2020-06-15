В израильской Яффе мусульмане протестуют против разрушения исторического кладбища

Израильская полиция арестовала 5 палестинцев на фоне протестов в городе Яффа, к югу от Тель-Авива, после того, как израильские власти разрушили историческое мусульманское кладбище.

В прошлый понедельник бульдозеры начали копать могилы на Исафском кладбище, которое восходит еще к османским временам, чтобы освободить место для строительства жилья для бездомных и обедневших жителей в муниципалитете Тель-Авив-Яффа.

Согласно сообщениям СМИ, разрушение кладбища побудило палестинских жителей Яффа - которые имеют израильское гражданство — устроить акцию протеста во вторник. Израильская полиция использовала электрошокеры для их разгона.

По данным «Гаарец», сотни людей во главе с мусульманской общиной Яффа вернулись на улицы города в пятницу днем. Протесты усилились ночью, когда протестующие начали поджигать мусорные баки и машины.

Один протестующий бросил «коктейль Молотова» в муниципальное здание, причинив легкий ущерб.

Протесты, которые столкнулись с израильской полицией, продолжались в течение выходных.

Согласно Times of Israel, два мальчика в возрасте 13 и 15 лет были арестованы по подозрению в поджоге мусорного контейнера, а еще двое молодых людей в возрасте 19 и 21 года были арестованы за то, что якобы бросали камни в офицеров, арестовавших мальчиков.

Также 23-летний мужчина был отдельно арестован за нацеливание лазерного луча на пилота полицейского вертолета.

В субботу посольство США в Израиле выпустило предупреждение о безопасности для Яффо, призывая граждан США «сохранять бдительность» и «повышать свою осведомленность о безопасности».

По данным «Гаарец», муниципалитет Тель-Авив-Яффо заявил, что продолжит строительство.

«Те, кто совершают эти действия, - это горстка людей, которые не представляют жителей Яффы, уважающих и доверяющих муниципалитету», - говорится в заявлении местных властей. «Мы не примем никаких насильственных действий против работников муниципалитета или вандализма в отношении государственной собственности».

По сообщению i24NEWS, Абед Газааб Шехадех, единственный арабский член муниципильного совета в Тель-Авиве, заявил, что намерен выйти из совета из-за «нечувствительного» решения.

Тарик Ашкар, председатель Мусульманского совета Яффы, заявил «Гаарец», что его группа выступает против насилия и причинения материального ущерба, но она также подверглась жестокому обращению со стороны полиции.

«Все видели, как вооруженные силовики, обвешанные с ног до головы с оружием и экипировкой - инструментами, пригодными для войны - сражались с обычными гражданскими лицами, которых просто хотели принять участие в законном протесте», - сказал Ашкар.

«Почему все удивляются сжиганию мусорных баков, которые стоят для муниципалитета один шекель, игнорируя при этом все факты, свидетельствующие о чрезмерном насилии в отношении мусульманских жителей города?» - добавил он.