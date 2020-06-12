Выборы президента Татарстана назначены на 13 сентября

Госсовет Республики Татарстан принял решение о проведении выборов президента республики. Они состоятся 13 сентября, говорится в постановлении.

За это решение проголосовали 89 депутатов из 90 присутствующих.

Ранее глава парламентского комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин заявил, что вопрос наименования должности президента Татарстана на заседание Госсовета 11 июня выноситься не будет.

— На сегодняшний день я однозначно могу сказать: мы будем выбирать президента Республики Татарстан, — сказал депутат.

Напомним, что Татарстан — единственный субъект России, который сохранил должность президента. Ранее председатель комитета Госсовета Татарстана Шакир Ягудин заявил, что наименование должности президента республики — "это исключительное полномочие субъекта". Он считает, что федеральный закон, который запретил использовать слово "президент" субъектам, "ограничивает республику на учет собственных традиций, своей истории".

В конце мая президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что будет выдвигаться на новый срок. Несколькими днями ранее его кандидатуру в качестве "руководителя" региона поддержал президент России Владимир Путин.