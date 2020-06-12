Крымского имама оштрафовали за «незаконную миссионерскую деятельность»

Алуштинский городской суд оштрафовал имама Юсуфа Аширова на 5 тысяч рублей по обвинению в «незаконной миссионерской деятельности» (часть 4 статьи 5.26 КоАП России). Об этом сообщает издание Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Рустема Кямилева.

«Его привлекли к административной ответственности и назначили штраф 5 тысяч рублей за незаконную миссионерскую деятельность. Заседание, на котором суд постановил оштрафовать имама Юсуфа Аширова, прошло без моего присутствия, хотя я ходатайствовал об отложении рассмотрения дела, поскольку участвовал в другом процессе по второй «симферопольской группе Хизб ут-Тахрир»,* – рассказал адвокат.

Кямилев также добавил, что защита планирует обжаловать решение суда.

Напомним, что 2 марта суд в Крыму также оштрафовал симферопольского имама Расима Дервишева на 5 тысяч рублей, по обвинению в «незаконной миссионерской деятельности».

Эксперт «Крымской правозащитной группы» Александр Седов отмечает, что Россия из года в год игнорирует требования прекратить практику преследования и дискриминации религиозных организаций на аннексированном Крымском полуострове.

* - запрещены в РФ