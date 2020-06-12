Трамп ввел санкции против судей Гаагского трибунала за расследования американских преступлений в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в четверг приказал ввести санкции против любого должностного лица в Международном уголовном суде, который расследует предполагаемые военные преступления американских войск в Афганистане американские войска.

«Действия Международного уголовного суда являются посягательством на права американского народа и угрожают нарушить наш национальный суверенитет», - заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Она добавила: «У нас есть веские основания полагать, что на высшем уровне прокуратуры Международного уголовного суда существует коррупция и неправомерное поведение, что ставит под сомнение честность расследования в отношении американских военнослужащих».

Трамп уже давно разрушает глобальные институты, которые, по его мнению, препятствуют интересам его администрации. Так совсем недавно США вышли из Всемирной организации здравоохранения из-за ее реакции на пандемию коронавируса.

Администрация Трампа была недовольна расследованием в Гааге Международного уголовного суда по поводу злодеяний американцев в ходе войны в Афганистане.

В прошлом году администрация аннулировала американскую визу главного прокурора суда, гражданки Гамбии Фату Бенсуда, потребовав от нее, чтобы она прекратила расследование.

Но судьи в марте заявили, что расследование может быть продолжено, отменив первоначальный отказ Бенсуды.

Напомним, что США не являются частью суда и при прежней администрации Джорджа Буша-младшего Вашингтон активно поощрял страны избегать его.