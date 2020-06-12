В ливийской Тархуне найдены массовые захоронения жертв Халифы Хафтара

В ливийском городе Тархуна, который до недавнего времени был последним оплотом военачальника Халифы Хафтара на западе страны, обнаружены массовые братские могилы.

Пресс-служба операции «Вулкан гнева» поделилась фотографиями братских могил.

«Пока что два тела были эксгумированы. Область полна трупов», - сказал агентству «Анадолу» руководитель управления по расследованию исчезновений людей в стране Лютфи Тавфик Мисрати.

«Мы думаем, что в другой могиле на поле находится от 10 до 12 тел. Могилы были найдены в пяти или более разных точках», - сказал Мисрати.

Ожидается, что врачи проведут вскрытие трупов, и будут приняты необходимые меры для их захоронения, добавил он.

Сотрудники ливийского Красного Полумесяца сказали, что в регионе было начато расследование, и они попросили поддержки у военной прокуратуры и управления, расследующего исчезнувших людей.

Позже в тот же день министр внутренних дел Ливии Фатхи Башага объявил, что, согласно первоначальным сообщениям, боевики Хафтара сожгли заживо некоторых заключенных в контейнерах и похоронили десятки других живыми в братских могилах.

Ливийские силы безопасности зафиксировали множество «преступлений против человечности», совершенных боевиками Хафтара в городе Тархуна, сказал Башага в заявлении, опубликованном штабом операции «Вулкан гнева».

Со своей стороны, Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) призвала начать расследование инцидента.

«МООНПЛ отмечает с ужасом сообщения об обнаружении по меньшей мере восьми массовых захоронений в последние дни, большинство из которых в Тархуне», - написала в Твиттере МООНПЛ. «Международное право требует, чтобы власти провели быстрые, эффективные и прозрачные расследования всех предполагаемых случаев незаконной смерти».

МООНПЛ настоятельно призвала следователей «незамедлительно приступить к работе, направленной на охрану массовых захоронений, выявление жертв, установление причин смерти и возвращение тел ближайшим родственникам».

Миссия подчеркнула готовность оказывать поддержку по мере необходимости.

В пятницу правительство национального согласия (ПНС) объявило, что вскоре после освобождения от войск Хафтара в больнице в Тархуне было обнаружено 106 тел, включая женщин и детей.

В письменном заявлении штаба операции «Вулкан гнева» говорится, что, согласно первоначальным оценкам, жертвы были казнены.

Представитель Министерства здравоохранения Амин аль-Хашеми заявил, что на большинстве тел были следы пыток.

Напомним, что в марте МООНПЛ заявила, что получила сообщения о сотнях насильственных исчезновений, пыток, убийствах и перемещении целых семей в Тархуне.

По словам представителей миссии, среди жертв боевиков Хафтара были "частные лица, государственные чиновники, военнопленные и активисты гражданского общества".

МООНПЛ заявила, что она также проверяла сообщения о массовых казнях в тюрьме Тархуны 13 сентября.

Тоби Кадман, международный юрист по правам человека, сказал, что, основываясь на сообщениях об обстоятельствах смерти, включая сообщения о том, что у некоторых людей, возможно были связаны руки за спиной, недавно обнаруженные могилы, по-видимому, свидетельствуют о военных преступлениях.

«Конечно, им нужно будет провести расследование, чтобы определить причину смерти», - отметил он.

Старший исследователь Human Rights Watch в Ливии Ханан Салах заявила, что ПНС должно пригласить нейтральных международных судебно-медицинских экспертов, которые помогут сохранить возможные доказательства преступлений и идентифицировать останки.

«Мы призываем ПНС выполнить свое обещание и провести быстрое и прозрачное расследование явных массовых захоронений», - сказала она.