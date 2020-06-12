"Дьявольский круг": в Индонезии вирус убил уже сотни детей

В Индонезии считается, что сотни детей умерли от COVID-19, что дает этой стране Юго-Восточной Азии один из самых высоких в мире показателей детской смертности от нового коронавируса.

С тех пор как Индонезия объявила о своем первом случае коронавируса в марте, в ней было зарегистрировано 2000 смертей. Это самый высокий показатель в Восточной Азии за пределами Китая.

В общей сложности 715 человек в возрасте до 18 лет заразились коронавирусом, а 28 умерли, согласно документу министерства здравоохранения от 22 мая, на который ссылается агентство Reuters.

Но помимо этого в Индонезии также зарегистрировано более 380 смертей среди 7152 детей, классифицированных как «пациенты под наблюдением», то есть люди с тяжелыми симптомами коронавируса. Их тесты не подтвердили инфекцию, но никакого другого объяснения болезни у врачей нет.

Даже официальные данные о детях, умерших от коронавируса — 28 по состоянию на 22 мая — обеспечивают Индонезии высокий уровень детской смертности, составляющий 2,1 процента от ее общего числа. Для сравнения, в США смертность среди людей в возрасте до 24 лет составляет немногим более 0,1 процента от числа умерших в этой стране.

«COVID-19 доказывает, что мы должны бороться с недоеданием», - сказал Reuters Ахмад Юрианто, высокопоставленный сотрудник министерства здравоохранения.

По его словам, что индонезийские дети попали в «дьявольский круг», цикл недоедания и анемии, которые увеличили их уязвимость к коронавирусу. Он сравнил истощенных детей со слабыми строениями, которые «разрушаются после землетрясения».