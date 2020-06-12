Глава МИД Германии предостерег Израиль от аннексии Западного берега

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас предупредил Израиль, что его план начать частичную аннексию оккупированного Западного берега нарушит международное право, но он отказался сказать, как отреагируют Германия или Европа.

Маас сделал это замечание во время своего визита в Иерусалим в среду, за несколько недель до того, как Израиль намеревается захватить районы палестинской территории, на которых расположены незаконные израильские поселения, в соответствии с предложением президента США Дональда Трампа, которые он назвал «ближневосточным мирным планом».

Маас сказал, что Германия и Европейский союз "стремятся к диалогу" с Израилем. Но он ясно дал понять, что Европа считает аннексию несовместимой с международным правом.

«Я не устанавливал никаких ценников. Мы в ЕС договорились о том, что мы стремимся к диалогу. Сегодня я нахожусь в Израиле, чтобы быть в курсе планов нового правительства», - сказал Маас.

План аннексии подвергся жесткой критике со стороны некоторых из ближайших союзников Израиля, в том числе Германии, которые утверждают, что односторонняя перерисовка карты Ближнего Востока разрушит любые давние надежды на создание палестинского государства и достижение мирного соглашения о создании двух государств.

«Многие люди в Израиле, а также в Европейском союзе озабочены текущими событиями в ближневосточном мирном процессе и возможными планами аннексии», - сказал Маас перед своим отъездом.

«Германия по-прежнему привержена цели согласованного решения о двух государствах. Мы также обсудим это, и я подчеркну, что мы готовы поддержать все инициативы по оживлению переговоров между израильтянами и палестинцами».

Германия, которая уже является ключевым европейским влиятельным агентом, станет председателем Совета Европейского Союза и председателем Совета Безопасности ООН в следующем месяце.

После встречи с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, Маас также планирует провести консультации с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Бенни Ганцем.

Позднее в тот же день он отправится в соседнюю Иорданию, где встретится со своим иорданским коллегой и проведет телефонную конференцию с палестинскими лидерами.

Напомним, предложение США предусматривает, что около трети Западного берега, захваченного Израилем в 1967 году, будет находиться под постоянным израильским контролем, а палестинцам будет предоставлена ​​расширенная автономия на остальной территории.

Палестинцы, которые считают весь Западный берег частью своего будущего независимого государства, отвергли этот план, заявив, что он предвзят и учитывает лишь интересы Израиля.

В ответ они разорвали ключевые отношения в сфере безопасности с Израилем и заявили, что больше не связаны подписанными соглашениями.