В Таджикистане ввели уголовную ответственность за распространение инфекций

Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за умышленное распространение инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, сообщает агентство "Азия-Плюс" со ссылкой на пресс-секретаря парламента Мухамаддато Султонова.

Поправки внесены в статью 207 Уголовного кодекса Таджикистана "Нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и правил". Наказание за нарушение – срок от двух до пяти лет, а при причинении тяжкого вреда здоровью – от пяти до десяти лет.

Парламент также внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Они касаются заведомо недостоверной информации о пандемии коронавируса в СМИ и соцсетях, штраф за нарушение составляет от 580 сомони ($56) для граждан и до 11 600 сомони ($1128) для юридических лиц.

За отсутствие масок в общественных местах и несоблюдение социальной дистанции до двух метров жителям Таджикистана грозит штраф в размере от 116 до 290 сомони ($11-28).

Вчера в Душанбе силовики задерживали несовершеннолетних и объясняли, что выходить на улицу без масок нельзя – "лучше сидеть дома". Наличие масок в стране стало обязательным с 5 июня по решению республиканского штаба.

Напомним, что власти республики долгое время отрицали, что в Таджикистане есть заразившиеся коронавирусом и умершие от него, при этом страна обогнала по уровню смертности все остальные республики Центральной Азии. На 9 июня число зараженных COVID-19 по стране составляет 4 690 человек, умерли 48 человек.

Официально в Таджикистане карантин не вводили, но действует обязательный масочный режим, запрещено проведение массовых мероприятий, в столице до 15 июня запрещена деятельность всех непродовольственных рынков, салонов красоты и автомоек.