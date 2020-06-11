Абдулмумина Гаджиева снова оставили под арестом

Верховный суд Дагестана продлил арест журналисту Абдулмумину Гаджиеву, Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову до 13 августа, сообщает издание «Кавказ.Реалии». Напомним, что все трое обвиняются в финансировании терроризма.

Как заявил в суде следователь Надир Телевов, от председателя СКР получено разрешение продлить срок следствия ещё на три месяца (всего на 15 месяцев). В связи с этим он просил суд продлить и срок ареста до 13 сентября. По его словам, основания считать обвиняемых "общественно опасными" и предполагать, что они будут оказывать давление на свидетелей, оставаясь на свободе, не отпали.

Адвокаты же обвиняемых просили смягчить им меру пресечения на домашний арест или на подписку о невыезде. В итоге судья Мухтар Курбанов частично удовлетворил ходатайство следователя, продлив арест не на три, а на два месяца.

В марте Гаджиеву, Ризванову и Исраилу Ахмеднабиеву (Абу Умар Саситлинский) предъявили ещё одно обвинение: участие в деятельности террористической организации.

По версии следствия, Гаджиев якобы содействовал тому, чтобы читатели газеты "Черновик" жертвовали деньги для экстремистов.