Палестинцы снова отказались от помощи ОАЭ

В среду Палестинская администрация снова отказалась от поставок медикаментов из Объединенных Арабских Эмиратов для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, поскольку эта помощь координировалась с Израилем, а не с ними.

Рейс Etihad Airways, который приземлился во вторник в Израиле, стал второй воздушной доставкой гуманитарных грузов ОАЭ, от которой палестинцы отказались за месяц.

«Мы отказываемся получить его, потому что он был согласован непосредственно между Израилем и ними (ОАЭ)», - сказал AFP палестинский министр гражданских дел Хусейн аль-Шейх.

«Мы не были частью координации».

Иордания и Египет являются единственными арабскими странами, поддерживающими официальные отношения с Израилем, но арабские страны Персидского залива, такие как ОАЭ, в последнее время нормализуют отношения с еврейским государством на фоне общих опасений по поводу Ирана.

В то время как рейс Etihad 19 мая с грузом помощи из Абу-Даби не был отмечен, во вторник впервые самолет Etihad с логотипом компании приземлился в Израиле, сообщает AFP.

Напомним, что рейсы с помощью от ОАЭ прибывают на фоне подготовки Израиля к аннексии поселений на Западном берегу и в долине реки Иордан.