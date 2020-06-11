Коронавирус в Афганистане: от закрытия мечетей больше всего страдают голуби

Более 1000 голубей умерли от голода около знаменитой афганской мечети в Мазари-Шарифе, после того, как она закрылась, чтобы обуздать распространение коронавируса, сообщили смотрители мечети во вторник.

До того как комплекс мечетей закрыли в условиях общенационального карантина, стайки белоснежных птиц собирались у популярного туристического объекта, где их кормили посетители.

Но без посетителей этой чудесной мечети 12-го века в провинции Балх на севере Афганистана, голубям оказалось нечего есть.

«Каждый день умирает около 30 голубей. Мы хороним их за пределами комплекса», - сказал Каюм Ансари, глава отдела культуры в комплексе мечети, добавив, что за последние недели более 1000 птиц умерли от голода.

Голуби были неизменными жителям комплекса на протяжении десятилетий, а некоторые посетители их считали едва ли не священными.

«Птиц кормили посетители, но с момента закрытия никто не пришел», - сказал Ахмед Навид, смотритель мечети.

Местные чиновники заявили, что власти готовы кормить птиц, если это позволят руководители мечетей.

«Мы будем покупать им корм для птиц», - сказал Мунир Фархад, представитель губернатора провинции Балх.

Мечеть, которая украшена плиткой с ручной росписью, была разрушена Чингисханом и его армией в 13 веке, но затем была восстановлена ​​и превратилась в крупный центр паломничества мусульман.

Кризис коронавируса в Афганистане с каждым днем ​​усугубляется: власти сообщили о 21 459 подтвержденных случаях заболевания, хотя считается, что реальное число намного выше.

Эксперты говорят, что в стране один из самых высоких показателей положительных результатов тестирования - около 40 процентов, что указывает на высокий уровень необнаруженных инфекций.

Официальные лица предупреждают, что страна сталкивается с «катастрофой», когда в больницах не будет хватать коек, так как число подозреваемых случаев растет.