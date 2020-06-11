В администрации президента Азербайджана выявлены 19 больных COVID-19

В администрации президента Азербайджана 19 человек дали положительный результат на коронавирус, в то время как власти закавказского государства пытаются сдержать эскалацию кризиса.

Еще 13 случаев заражения были также подтверждены среди сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям и министерства труда, сообщил глава Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы во вторник.

В Азербайджане зарегистрировано 98 смертей и в общей сложности 8191 случай коронавируса после 23-процентного увеличения числа новых инфекций с прошлой недели.

В конце марта страна ввела особый карантинный режим для сдерживания вспышки. Он продлен до 1 июля, но большинство антивирусных ограничений сняли 31 мая.

«Девятнадцать случаев коронавируса были подтверждены среди сотрудников администрации президента», - сказал Байрамлы.

«В министерстве труда заразились семь человек, в министерстве по чрезвычайным ситуациям - пять человек».

Во вторник президент Ильхам Алиев заявил, что ослабление антивирусных мер привело к «ускорению новых инфекций».

«Но ситуация полностью под контролем», - сказал он в телевизионном выступлении.

Вновь попытавшись сдержать вспышку, Алиев наложил двухдневный локдаун в нескольких регионах и городах, включая столицу Баку.

Он сказал, что на следующих выходных порядок снова восстановится.

Во время локдауна азербайджанцам разрешено покидать свои дома только для срочной медицинской помощи и чтобы присутствовать на похоронах близких родственников.

Общественный транспорт и все второстепенные предприятия, за исключением предприятий нефтяной промышленности и грузового транспорта, также должны быть закрыты.