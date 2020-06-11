Египетский муфтият отказался от слов про османскую "оккупацию" Константинополя

Напряженность в отношениях между Египтом и Турцией пока не проявляет никаких признаков ослабления. Более того, она заметно усилилась, после того как высший религиозный орган Каира, Дар аль-Ифта (Дом фетв), назвал османское завоевание города Константинополя в 1453 году «оккупацией».

Это заявление было опубликовано в воскресенье Дар аль-Ифта на странице муфтията в Facebook. Материал в основном посвящен нападкам на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которого обвиняют в использовании религии для продвижения своих «колониальных амбиций» за рубежом.

«Собор Святой Софии был построен как церковь во время византийского периода в 537 году нашей эры, и он оставался таким в течение 916 лет, пока османы не оккупировали Стамбул [Константинополь] в 1453 году, превратив здание в мечеть», - пишет египетский орган, ответственный за издание фатава.

После того, как эти комментарии вызвали шум в социальных сетях, Дар аль-Ифта выпустил исправление на следующий день.

«Мы неоднократно подтверждали документами и доказательствами, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает использовать фетвы в качестве оружия для установления тирании дома во имя религии и для оправдания своих амбиций за границей во имя предполагаемого халифата», - говорится в заявлении.

«Что касается завоевания Константинополя, то это великое исламское завоевание, которое предрекал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует мир, и оно было совершено великим османским суфием-султаном Мухаммадом аль-Фатихом», - продолжает муфтият, имея в виду султана Мехмета II.

«Но Эрдоган не Мухаммад аль-Фатих и не имеет никакого отношения к нему».

Глава турецкой Управление по делам религий Али Эрбаш назвал заявление Дар аль-Ифта «неудачным и безобразным».

Это был не первый случай, когда религиозные авторитеты Египта обвиняли Эрдогана в использовании религии для навязывания турецкой гегемонии арабским странам, которые ранее входили в состав Османской империи.

«Президент Турции и его последователи не защищены от использования религиозного дискурса в целом и фетв в частности в качестве прикрытия для своих военных операций», - заявлял муфтият в феврале.

Отношения между Турцией и Египтом практически не существуют с тех пор, как в 2013 году египетские военные во главе с нынешним президентом Абдуль-Фаттахом ас-Сиси свергли демократически избранного президента Мухаммада Мурси - близкого союзника Эрдогана. С тех пор Анкара не направляла своего посла в Каир.

В то время Эрдоган сказал, что он "никогда не будет разговаривать с кем-то вроде" Ас-Сиси, и призвал освободить заключенных "Братьев-мусульман"* в Египте.

«Существует авторитарная система, даже тоталитарная», - сказал он, имея в виду правительство Ас-Сиси.

Обе страны также вступили в разногласия по поводу морской юрисдикции и морских ресурсов в восточной части Средиземного моря и поддерживают противоборствующие стороны в ливийском конфликте.

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