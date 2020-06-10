Холодная и горячая война в Сирии

(На фото - надпись на ладони одного из протестующих в Сувейде: "Режим должен быть свергнут")

В то время как эпицентром геополитической конфронтации на Большом Ближнем Востоке в последнее время стала Ливия, в Сирии, которая была им долгое время, также происходят значимые события.

Сумевший выиграть второй этап войны, начавшийся с полномасштабного включения в нее Ирана и России, режим Башара Асада начинает проигрывать мир, в условиях которого проявляется вся его гнилость и несостоятельность. Обвал сирийской лиры, разборки внутри верхушки режима и наконец новые протесты на подконтрольных ему территориях - вот имеющиеся сегодня признаки его разложения.

Двоюродный брат сирийского тирана Рами Махлуф, являющийся одним из главных окологосударственных олигархов (других в подобных режимах, естественно, не бывает) выступил с серией заявлений о том, что у него "отжимают" его бизнес и просьбой к Башару Асаду вмешаться в ситуацию. Просьба, однако, осталась без удовлетворения, что неудивительно - накат на бизнес Махлуфа стал частью более широкой кампании нового раскулачивания бизнеса, в том числе того, что поддержал режим в условиях войны. Это классика жанра - во-первых, по мере сокращения кормушки внутри банд, каковой без сомнения является режим Асада, усиливается грызня за доступ к ней и отсеиваются "лишние рты" (то же происходит в последние годы и в путинской России). Во-вторых, начав с расправ над откровенными противниками - "радикалами" и "экстремистами", подобные режимы всегда заканчивают чистками в своих рядах.

Но если у опальных олигархов отнимают их активы, то простые сирийцы лишаются последнего из-за удушения асадитского режима новым пакетом американских санкций, получившим название "Акт Цезаря" и продолжающегося обвала сирийской лиры. На этом фоне протесты не утихают не только в Сувейде, где люди выкликивают откровенно антирежимные лозунги, но уже проходят и в самом Дамаске, в частности, в районе Жараман.

В таких условиях мирного соревнования, которое фактически является холодной войной, как часто бывает в подобных случаях (ФРГ и ГДР, Северная и Южная Корея и т.д.), территории, освобожденные и удерживаемые повстанцами на севере Сирии, могут начать выглядеть для простых сирийцев более привлекательно, чем территории, подвластные режиму. Этому способствует активное введение в обращение на них турецкой лиры, которая вместе с другими стабильными иностранными валютами, заменяет и вытесняет макулатуру режима, в которой больше нет никакой необходимости.

Поэтому, как и всегда, главным козырем режима, опирающегося на иностранных покровителей, является война и превращение жизни населения освобожденных территорий в невыносимую новыми бомбардировками. Ведь если Турция как покровитель освобожденных территорий содействует налаживанию на них мирной жизни, то путинская Россия, не способная не только помочь в этом Асаду, но и толком решать свои проблемы, способна только бомбить сирийцев, что опять начинает делать.

Возобновление бомбардировок освобожденных территорий и концентрация сил режима в районе Джебель аз-Завия и Джебель аль-Акрад в такой ситуации указывают на его планы начать новую военную операцию в Идлибе. Как и в прошлый раз ее перспективы будут зависеть от того, какую позицию займет Турция - будет помогать повстанцам удержать южный апендикс трассы М4, который скорее всего будет пытаться отрезать режим, или согласится сдать его Москве в рамках большого ближневосточного торга.

Впрочем, как бы ни решилась судьба конкретно этого района, будущее всей Сирии теперь уже точно будет решаться не в нем. Понятно, что относительный мир между режимом и повстанцами, обеспечиваемый баллансом сил и интересов внешних игроков, будет существовать ровно столько же, сколько будет сохраняться этот балланс. Но к тому моменту, когда он рухнет, стратегическим преимуществом будет обладать та из сирийских сторон, которая сумеет создать более эффективную и привлекательную для сирийцев политическую систему, распространения которой они будут желать на всю страну.