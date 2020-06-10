Суд оставил приговор Эдуарду Низамову без изменений

Апелляционный военный суд Власихи (Московская область) 8 июля рассмотрел жалобу жители Казани Эдуарда Низамова на приговор по обвинению в управлении российским крылом международной партии "Хизб ут-Тахрир"*. Приговор в 23 года колонии оставили в силе, сообщает издание Idel.Реалии со слова адвоката Низамова Рифата Яхина.

Яхин не уточнил, планирует ли защита далее обжаловать приговор в Европейском суде.

В феврале 2020 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал Эдуарда Низамова в финансировании терроризма (ч.1 ст.205.1 УК РФ), организации террористической деятельности (ч.1 ст.205.5 УК РФ) и в покушении на насильственный захват власти (ч.1 ст.30 ст.278 УК РФ). Казанца приговорили к 23 годам колонии строгого режима.

Сторона защиты называет дело сфабрикованным. На прениях адвокат и подсудимый раскрыли тайного свидетеля следствия, который, по их словам, оговорил подсудимого.

Правозащитный центр "Мемориал" включил Низамова в список политзаключенных.

Нпаомним, Эдуарда Низамова задержали 10 октября 2018 года у его дома в Казани. Его заподозрили в управлении российским крылом "Хизб ут-Тахрир". В сентябре 2019 года Низамову предъявили обвинение в окончательной редакции. Помимо управления организацией ему вменили финансирование терроризма и приготовление к насильственному захвату власти. Низамов не признавал свою вину как на стадии следствия, так и на стадии суда.

После ареста Эдуард Низамов жаловался на пытки со стороны сотрудников СИЗО. Также мужчина заявлял о провокациях со стороны сокамерников.

В 2005 году Эдуард Низамов был судим по ч.2 ст.282.2 (участие в деятельности экстремистской организации). Тогда он получил два года условно.

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