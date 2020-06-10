Стамбул лишили финала Лиги чемпионов УЕФА

Стамбул лишился права на проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА в 2020 году. Вместо него финальные встречи турнира примет португальская столица Лиссабон, сообщает Bild.

Лиссабон одержал победу в голосовании за право принять мини-турнир, который в этом сезоне заменяет полуфинальные и финальные матчи Лиги чемпионов. На право принять матчи Лиги чемпионов претендовали также Москва и Франкфурт. Москву исключили из-за сложной ситуации с коронавирусом. Лиссабон же оказался предпочтительнее Франкфурта по ряду причин, в том числе и потому, что среди участников плей-офф Лиги чемпионов не осталось португальских клубов.

Напомним, что финальная встреча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 должна была пройти 30 мая на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира был приостановлен на стадии 1/8 финала. В итоге УЕФА решила изменить формат розыгрыша плей-офф Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Со стадии четвертьфинала турнира команды будут играть по одному матчу на нейтральных полях без присутствия зрителей. Полуфиналы собираются провести в формате «Финала четырех» (олимпийская система), когда команды играют матчи на вылет в одной локации. В Турции этот турнир решили не проводить из-за «неопределенной» ситуации с коронавирусом.

Решение перенести финал Лиги Чемпионов из Турции в целом отражает отношение европейцев к турецкой ситуации с коронавирусом. Очевидно, что Европу не успокаивает заверения Анкары о том, что пандемия под контролем. Однако, УЕФА обещает, что будущие спортивные мероприятия обязательно состоятся в Стамбуле.