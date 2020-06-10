В Германии предотвращено массовое убийство мусульман

Полиция в Германии арестовала человека, который подозревается в планировании массового убийства мусульман, инспирированного резней 2019 года в двух мечетях Крайстчерча, Новая Зеландия, по данным прокуратуры ФРГ.

21-летний мужчина из северного города Хильдесхайм объявил о своих планах нападения "в анонимном интернет-чате", сообщила в понедельник государственная прокуратура в городе Целле.

Первоначальные расследования показывают, что подозреваемый «в течение некоторого времени рассматривал идею совершения нападения, в ходе которого он хотел убить множество людей, чтобы привлечь внимание средств массовой информации во всем мире», заявили прокуроры.

Подозреваемый сослался на Брентона Тарранта, который убил в двух мечетях Крайстчерча 51 человека в марте 2019 года, и сказал, что хотел совершить аналогичное нападение.

«Его целью было убивать мусульман», - сказали в прокуратуре.

Полиция обнаружила в доме подозреваемого оружие, а также электронные файлы, содержащие крайне правый контент.

Он был арестован в субботу и обвиняется в угрозе совершения уголовных преступлений и финансировании насилия путем покупки оружия.

За последние 12 месяцев Германия была потрясена чередой крайне правых атак.

В феврале боевик с очевидными крайне правыми убеждениями убил девять человек в кальянном баре и кафе в городе Ханау, недалеко от Франкфурта, а еще два человека были убиты в результате нападения на синагогу в Галле, недалеко от Лейпцига, в октябре.

В июне 2019 года проиммиграционный политик Уолтер Любке был найден застреленным в своем доме в центральном штате Гессен, а обвинение в его убийстве было предъявлено стороннику ультраправых идей.

В марте министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что крайне правое насилие является «самой большой опасностью для демократии в Германии», пообещав усиленную реакцию безопасности.