Узбекистан - единственная страна Центральной Азии, которую ждет экономический рост в 2020 году

Хорошие новости для Узбекистана - он станет единственной страной Восточной Европы и Центральной Азии, где в 2020 году на фоне пандемии коронавируса прогнозируется экономический рост вместо рецессии. Об этом говорится в июньском выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», сообщает «Фергана».

Напомним, что пандемия коронавируса пагубно сказалась на странах Европы и Центральной Азии вследствие обвалa мировых цен на сырьевые товары, сбоев в глобальных и региональных производственно-сбытовых цепях и повышения степени неприятия рисков на финансовых рынкax.

По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году мировую экономику ждет спад на 5,2%, что станет самым глубоким кризисом со времен Второй мировой войны. Сокращение объемов производства на душу населения затронет наибольшую долю стран с 1870 года, говорится в докладе.

В экономике региона Восточной Европы и Центральной Азии прогнозируется спад на 4,7%, экономическая рецессия затронет почти все страны. Единственным исключением из 24 государств региона станет Узбекистан, где ожидается рост на уровне 1,5% в 2020 году.

В России, Казахстане и Азербайджане экономический рост будут ограничивать сохраняющиеся низкие цены на нефть, считают эксперты. В России спад составит 6% вследствие скачка заболеваемости COVID-19 и падения нефтяных котировок.

Поскольку вспышки вируса ограничивают частное потребление и инвестиции, экономическая активность в Центральной Европе сократится на 5%, на Западных Балканах — на 3,2%, на Южном Кавказе — на 3,1%, в Восточной Европе — на 3,6%, в Центральной Азии — на 1,7%.

«Хотя многиe страны имеют ограниченные налогово-бюджетные возможности, директивные органы используют имеющиеся резервы либо отдают приоритет расходам на здравоохранение, социальную защиту, поддержку частного сектора и противодействие сбоям на финансовых рынках», — отмечают эксперты Всемирного банка.

Ряд стран объявил о пакетах налогово-бюджетных мер поддержки, однако с учетом ограниченности потенциала системы здравоохранения экономика многих стран оказалась плохо подготовленной к пандемии. В Таджикистане рецессия составит 2%, в Турции — 3,8%, в Казахстане — 3%, в Кыргызстане — 4%, в Туркменистане — 0%.

Этот прогноз составлен исходя из предположения о постепенной отмене введенных правительствами ограничительных мер к началу второго полугодия. По сценарию, предполагающему постепенное сглаживание последствий пандемии и восстановление торговли и инвестиций, ожидается, что в 2021 году экономика региона оживится и покажет рост на 3,6%.

Ранее Всемирный банк предсказал сокращение переводов трудовых мигрантов в 2020 году на 20%. Международная организация труда в конце мая выступила с докладом, в котором говорится о крайне негативном влиянии кризиса на молодых людей и снижении возможностей их образования и трудоустройства. Негативный эффект для «карантинного поколения», по прогнозам экспертов, может сохраниться долго.