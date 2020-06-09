Израильская полиция задержала десятки палестинцев

Во время рейдов на оккупированном Западному берегу израильские силы задержали десятки палестинцев, большинство из них - в оккупированном Восточном Иерусалиме.

По данным Палестинского общества заключенных (ПОЗ), 28 палестинцев, включая детей, были задержаны во время широкомасштабных рейдов в понедельник.

В Иерусалиме 21 палестинец был арестован в окрестностях Аль-Тура, Вади-эль-Йоз, Силуана, Иссавии и Старого города Иерусалима.

Семь других палестинцев были задержаны на оккупированном Западном берегу. В Вифлееме были задержаны три мальчика-подростка, двое в возрасте 16 лет и еще один в возрасте 15 лет.

В Хевроне студент из университета Берзейт был задержан на контрольно-пропускном пункте.

В районе Дженин, сообщает ПОЗ, двое палестинцев были задержаны в ходе рейда в городе Кабатия к югу от города Дженин, а еще один палестинец был также взят израильской полицией в долине реки Иордан.

Местные жители в Дженине пытались помешать рейдам, пока израильская полиция не открыла огонь. О раненых не сообщалось.

По данным ПОЗ, с начала 2020 года Израиль задержал в общей сложности 845 палестинцев в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Проведение рейдов является обычным занятием израильских силовиков, но обычно не в масштабах операций, прошедших в воскресенье вечером.

Правозащитные организации заявляют, что Израиль незаконно оккупировал Западный берег с 1967 года и совершает различные преступления против палестинского гражданского населения.

Более 600 000 израильских евреев живут в поселениях на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, в зданиях, которые в соответствии с международным правом считаются незаконными.

Соглашение 1995 года, подписанное в Осло, разделило оккупированный Западный берег на три части: зона А, зона В и зона С.

Зона А находится под административным и силовым контролем Палестинской администрации (ПА). Администрация района B контролируется ПА, тогда как Израиль контролирует ее безопасность. Зона С находится под полным административным контролем и контролем безопасности Израиля.