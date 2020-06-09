Сирия: двое мирных жителей погибли в результате бомбардировки Идлиба

По меньшей мере двое мирных жителей погибли во время воздушных налетов российской авиации на несколько деревень в северо-западной провинции Идлиб в Сирии.

Бомбардировки в понедельник стали первыми после того, как соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Турции и России, вступило в силу более трех месяцев назад, что помогло остановить крупные боевые действия в последнем сирийском анклаве, удерживаемом повстанцами.

Самолеты нанесли удар по ряду деревень в Джабаль аз-Завия, на юге Идлиба, и в городах в Сахль-эль-Габ, районе, граничащем с соседней провинцией Хама.

Валид Асслан, член гражданской обороны Сирии, также известной как «Белые каски», сказал, что два человека погибли из-за того, что их дома обрушились в результате нападений.

«Два человека погибли, а трое других получили ранения в городе аль-Маузра», - сказал Асслан из города Ариха.

Он сказал, что мужчины, женщины и дети бегут из своих домов в Джабаль аз-Завии на север, опасаясь новых воздушных налетов.

Убайда Дандуш, активист оппозиции в этом районе, подтвердил гибель двух человек и сказал, что по меньшей мере 12 городов стали целями бомбардировки.

«На данный момент погибло два мирных жителя и несколько получили ранения», - сказал Дандуш, назвав имена двух мирных жителей: Мустафа аль-Хамшо, 30 лет, и Хусейн аль-Абуд, 38 лет.

Ни асадитский режим, ни российские чиновники пока никак не прокомментировали бомбардировки.

Соглашение о прекращении огня, заключенное в марте между оппозицией и режимом, при посредничестве Турции и России, остановило кровавую трехмесячную воздушную и наземную кампанию, в ходе которой погибли сотни людей.

Кампания также создала катастрофическую ситуацию с беженцами. Почти миллион человек были вынуждены бежать, и многие из них искали убежища в уже переполненных лагерях недалеко от закрытой границы с Турцией.

Хотя некоторые из них вернулись в свои дома в течение последних трех месяцев, большинство оставалось в районе вблизи турецкой границы.

По словам Асслана, семьи, которые в понедельник бежали к границе, уже прежде бежали в этом году.

Регион Идлиб, где проживает около трех миллионов человек, на северо-западе контролируется группировкой Хайят Тахрир аш-Шам* и другими повстанческими группами.

В прошлом Россия называла присутствие ХТШ причиной нападения на районы сирийского Идлиба.

На прошлой неделе российские воздушные налеты были направлены на Сахль-эль-Габ, но тогда никто не пострадал.

В то же время Сирийская обсерватория по правам человека (СОПЧ), заявила, что эти нападения были направлены на то, чтобы отодвинуть бойцов оппозиции от ключевого шоссе M4 в северной Сирии, где турецкие и российские силы часто проводят совместное патрулирование в рамках соглашения о перемирии.

Они также намеревались оттеснить ХТШ и его союзников подальше от района Сахль-аль-Габ, где присутствуют правительство и российские силы, добавляет СОПЧ.

* - запрещены в РФ