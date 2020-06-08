Мечети Кавказа: откроются в Ингушетии, по прежнему закрыты в КБР

В Ингушетии местное Духовное управление мусульман заявило, что мечети снова откроются для верующих 12 июня — в День России. Возобновятся также пятничные молитвы.

Однако муфтият добавил, что открытие мечетей состоится только лишь в том случае, если ситуация с эпидемией коронавируса не усугубится.

Именно из-за сложной эпидемиологической ситуации не откроются мечети на этой неделе в Кабардино-Балкарии.

Вопрос о возобновлении работы мечетей обсуждался на совещании, где присутствовал главный санитарный врач республики Жираслан Пагов. Он рассказал, что количество больных коронавирусом увеличивается, и попросил повременить с открытием мечетей, передает пресс-служба муфтията КБР.

Глава ДУМ КБР Хазретали Джасежев согласился с доводами Пагова, а также призвал жителей региона не посещать места массового скопления, не собираться на похоронах без необходимости.

Напомним, в конце марта мечети в регионах Кавказа были закрыты во избежание массовых заражений.