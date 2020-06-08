Израильтяне протестовали против планов по аннексии Западного берега

Несколько тысяч израильтян в субботу вышли на демонстрацию в Тель-Авиве против планов премьер-министра Биньямина Нетаньяху по аннексии долины реки Иордан и незаконных поселений на оккупированном Западном берегу.

Фактическая аннексия оккупированных палестинских земель побудила Палестинскую администрацию угрожать, что она откажется от всех соглашений с Израилем.

Протестуя в масках и соблюдая социальное дистанцирование, демонстранты собрались под баннером «Нет аннексии, нет оккупации, да миру и демократии». Некоторые размахивали палестинскими флагами.

Протест был организован левыми группами и неправительственными организациями и, как представляется, не пользовался поддержкой широких слоев населения.

По данным недавнего опроса, около половины израильтян поддерживают аннексию.

Организаторы показали видеообращение сенатора США Берни Сандерса.

«Никогда не было так важно отстаивать справедливость и бороться за будущее, которого мы все заслуживаем», - сказал Сандерс. «Все мы должны противостоять авторитарным лидерам и строить мирное будущее для каждого палестинца и каждого израильтянина».

Один демонстрант на акции протеста призвал к большей солидарности между палестинцами и израильтянами.

«В реальности апартеида не может быть ни мира для нас ни справедливости», - заявил агентству AFP протестующий по имени Иден.

Предупреждая о возможном насилии и дипломатических последствиях, некоторые европейские и арабские государства вместе с Организацией Объединенных Наций настоятельно призвали Израиль не продолжать реализацию плана аннексии.