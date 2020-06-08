Ливия: после Сирта ПНС обещает освободить восток страны

Международно признанное правительство национального согласия Ливии пообещало вернуть под свой контроль восток страны, после начала наступления с целью захвата стратегического города Сирт у сил мятежного генерала Халифы Хафтара.

В субботу силы ПНС начали наступление, чтобы захватить Сирт, ключевые ворота к основным нефтяным месторождениям страны на востоке. Напомним, что Сирт был захвачен силами самозваной Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара в январе.

Сирт - родной город бывшего диктатора Муаммара Каддафи и последнее крупное поселение перед традиционной границей между западом и востоком Ливии.

В воскресенье министр внутренних дел Фатхи Башагха сказал: «Ливия не будет завершена без ее востока».

Хафтар, начавший в апреле прошлого года кампанию по захвату столицы Триполи, недавно потерпел значительные военные неудачи со стороны сил ПНС.

В пятницу официальный представитель правительства заявил, что силы ПНС полностью контролируют город Тархуна, расположенный примерно в 90 километрах к юго-востоку от Триполи, последний оплот Хафтара в западной Ливии.

В субботу Египет, который поддерживает Хафтара, опубликовал инициативу положить конец конфликту в Ливии. План, обнародованный президентом Египта Абдуль-Фаттахом ас-Сиси вместе с Хафтаром на пресс-конференции, включал в себя предложение о прекращении огня, которое должно вступить в силу с понедельника.

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии в воскресенье приветствовала эту инициативу.

«Для того чтобы переговоры возобновились всерьез, необходимо заставить замолчать оружие. В этом свете МООНПЛ приветствует призывы международных и региональных субъектов в последние дни к немедленному прекращению боевых действий в Ливии», - говорится в заявлении миссии ООН.

Вместе с тем миссия заявила, что она по-прежнему встревожена ущербом, нанесенным гражданскому населению в результате продолжающегося цикла насилия в Ливии.

«Недавние боевые действия в Большом Триполи и Тархуне привели к новым волнам перемещения и страданий более 16 000 ливийцев за последние несколько дней», - добавила она.

В любом случае ПНС проигнорировало этот односторонний призыв Сиси и Хафтара, а его глава Фаиз Саррадж отдал приказ о наступлении на Сирт и Джуфру.