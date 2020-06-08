Саудовская Аравия продолжает закупать оружие, несмотря на строгие меры экономии

Саудовская Аравия продолжает наращивать запасы оружия, покупая вооружение у Великобритании и США, несмотря на объявление о жестких мерах экономии, частично из-за падения доходов от нефти, вызванного пандемием коронавируса.

«Я абсолютного был уверен, что произойдет сокращение, но информация от очень старших уровней и принцев: «Нет, мы не собираемся это делать. На самом деле, не приходите и не спрашивайте меня, не закроется ли ваша программа. Продолжайте усердно работать над этим, потому что мы просто движемся вперед », - сказал The Financial Times западный подрядчик из военного сектора, работающий в Персидском заливе.

«У нас есть большое количество заказов».

Эта новость появилась как раз в прошлом месяце, когда королевство объявило о мерах жесткой экономии после "резкого снижения" доходов от нефти из-за Covid-19.

«Было решено, что с июня 2020 года прожиточный минимум будет остановлен, а с 1 июля НДС будет повышен с 5 до 15 процентов», - заявил министр финансов Мухаммад аль-Джадаан в заявлении, опубликованном официальными саудовскими СМИ в мае.

Аль-Джадаан настаивал на том, что эти меры необходимы для поддержки государственных финансов на фоне резкого снижения доходов от нефти, поскольку пандемия коронавируса снижает мировой спрос на нефть.

Правительство также «отменяет, расширяет или откладывает» расходы на некоторые правительственные учреждения, а также сокращает проекты Видения 2030, добавил он.

И всего через два дня после этого объявления, оборонное крыло Boeing получило контракты на 2,6 млрд долларов, обязавшись поставить в королевство 1000 зенитных и противокорабельных ракет.

Хотя эти контракты были согласованы еще до пандемии, эксперты говорят, что решение Саудовской Аравии пойти дальше предполагает постоянную приверженность закупкам нового оружия.

Lockheed Martin, американский производитель оружия, который поставляет ракеты THAAD в Саудовскую Аравию, заявил FT, что "не увидел снижения расходов на оборону" со стороны клиентов на Ближнем Востоке.

Министерство финансов Саудовской Аравии подтвердило намерение королевства продолжать закупку оружия, сообщив изданию, что оно «продолжит поддерживать наши военные нужды и не пожалеет ресурсов для защиты нашего народа и нашей территории».

Расходы на оборону составляют около 17 процентов государственного бюджета, поскольку королевство продолжает участвовать в войне в Йемене.

«Представляется вероятным, что руководство Саудовской Аравии пришло к выводу, что потребность в военном потенциале для победы в войне в Йемене и сдерживания Ирана была настолько неотложной, что военные расходы пришлось увеличить, несмотря на рецессию [2015 года]», - сказал Питер Веземан , старший научный сотрудник в Сипри.

Что же, в оправдание Саудовской Аравии скажем, что действительно, покуда возможный противники (Иран в первую очередь) и сам не собирается сокращать свой военный потенциал, было бы глупо ожидать, что королевство перестанет закупать оружие. В итоге саудовцам и иранцам придется все туже затягивать пояса, зато гонка вооружений не остановится.