В Кашмире мусульмане протестуют против убийства пятерых повстанцев

По меньшей мере пять мусульманских повстанцев были убиты индийскими войсками в кашмирском Шопиане.

Убийства, произошедшие в воскресенье, вызвали протесты жителей этого района.

Агентство Associated Press сообщило, что официальный представитель индийской армии полковник Раджеш Калиа заявил, что армия и полиция окружили деревню в южной части Шопиана, после того, как им сообщили, что там прячутся некоторые повстанцы.

По словам Калии, перестрелка привела к гибели пяти бойцов. Жители AP сообщили, что войска разрушили как минимум один дом взрывчаткой.

Последовали протесты и столкновения, когда сотни жителей пытались пробиться к месту битвы.

Выкрикивая лозунги, требующие прекращения индийской оккупации Кашмира, демонстранты бросали камни в полицейских и солдат, которые стреляли в людей дробью и слезоточивым газом.

Информация о жертвах пока не сообщалась.

В последние месяцы Индия активизировала свою деятельность в Кашмире.

Полиция заявила, что в этом году в Кашмире было убито уже 73 мусульманских повстанцев.

Только в апреле было убито более двух десятков повстанцев и около дюжины индийских силовиков. Это самая большая цифра в месяц с августа 2019 года, когда Индия отменила полуавтономный статус региона и ввела прямое федеральное правление.

С 1989 года повстанческие отряды Кашмира десятилетиями боролись за независимость региона или его слияние с Пакистаном. В результате конфликта погибло почти 70 000 человек, в основном гражданские лица.

Индия обвиняет Пакистан в вооружении и обучении антииндийских повстанцев. Пакистан отрицает это, заявляя, что предлагает только моральную и дипломатическую поддержку повстанцам и кашмирским гражданским лицам, выступающим против индийского правления.