Умер бывший лидер палестинского "Исламского джихада"

Бывший глава палестинского движения "Исламский джихад" умер в субботу вечером после продолжительной болезни. Ему было 62 года.

Рамадан Шалах находился в коме более трех лет, говорится в заявлении группы. Там не сказано, где он умер, но предположительно, он находился в Ливане.

В апреле 2018 года Шалах перенес несколько сердечных приступов и был переведен из Дамаска, где он тогда находился, в Бейрут для операции. Ему не удалось прийти в сознание.

Хотя его ухудшение здоровья было связано с естественными причинами, посольство Палестинского автономии в Бейруте заявило, что он мог быть отравлен Израилем.

Шалах руководил организацией «Исламский джихад», которая поддерживалась Ираном более 20 лет после того, как ее основатель Фатхи Шикаки был застрелен на Мальте в 1995 году в результате нападения, за которым скорее всего стоял Израиль. В 2018 году группа назвала заместителя Шалаха, Зияда ан-Нахаля, своим новым лидером.

Палестинский «Исламский джихад» имеет представительства в Сирии и Ливане, но большая часть его деятельности сосредоточена в осажденном палестинском анклаве сектора Газа. Громкоговорители мечетей по всей Газе вечером того же дня транслировали молитву за Шалаха.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас также выразил свои соболезнования. «Потеряв Шалаха, мы потеряли великого национального человека», - сказал он в заявлении, опубликованном палестинским агентством WAFA.

В прошлом году «Исламский джихад» принял участие в нескольких раундах тяжелых боев с Израилем. Но в последние месяцы он по-прежнему привержен неофициальному перемирию при посредничестве региональных посредников между Израилем и ХАМАС, более крупной исламистской группировкой, которая правит Газой.

Шалах был в списке наиболее разыскиваемых «подозреваемых в терроризме» в США. За информацию, которая привела бы к его аресту или осуждению, Вашингтон назначил награду в 5 миллионов долларов.