Россия просит Украину выдать кабардинского бойца ММА

Российская Генпрокуратура обратилась к генеральной прокуратуре Украины с запросом об экстрадции кабардинского бойца без правил, 38-летнего Адама Ширухова. Об этом сообщают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на уведомлении о запросе.

В запросе российской стороны отмечается, что МВД по Кабардино-Балкарии возбудило дело против Ширухова по части 2 статьи 208 УК РФ, "участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством этого государства, с целью, противоречащей интересам РФ".

Ширухова обвиняют в участии в боевых действиях на территории Сирии против войск Башара Асада. В запросе не указан период, в который Ширухов якобы воевал в Сирии.

По словам знакомых Ширухова, после отъезда из России в 2009 году, он проживал в Турции, а с 2014 года в – Украине.

В 2015 году спортсмен начал карьеру профессионального бойца ММА, представляя Украину.

В январе 2020 года Ширухов был осужден Черниговским райсудом на 11 лет лишения свободы по части 3 и 4 статьи 187 УК Украины, "разбой с проникновением в жилье, совершенный группой лиц, с нанесением тяжких телесных повреждений либо с завладением имуществом в особо крупных размерах".

Сам Ширухов не признал себя виновным и обжаловал приговор в апелляционном суде. Решение еще не вынесено.