Бангладеш: больные ковидом рохинджа бегут от карантина

Беженцы рохинджа, зараженные коронавирусом, бегут от карантина в своих лагерях в Бангладеш, потому что боятся быть переведенными на изолированный остров в Бенгальском заливе, заявили лидеры сообщества в четверг.

Как минимум два зараженных беженца пропали без вести с момента получения положительного результата на вирус, после того, как во вторник было сообщено о первой смерти от COVID-19.

Напомним, что около 1 млн. рохинджа, большинство которых бежали от военных действий в Мьянме в 2017 году, живут в лагерях вдоль границы с Бангладеш, а коронавирус стал их последней причиной страданий.

Агентства по оказанию помощи давно предупреждают, что вирус может вызвать хаос в переполненных лагерях, где социальное дистанцирование практически невозможно.

До настоящего времени было выявлено только 29 инфекций, хотя 16 000 рохинджа находятся в карантинных зонах в лагерях.

Неизвестно, сколько тестов было проведено в лагерях, но высокопоставленный чиновник сказал, что два человека с положительными результатами «сбежали из изолятора».

Он добавил, что только 20 беженцев согласились пройти тестирование за последние два дня, так как считают, что зараженные будут отправлены на остров Бхашан Чар в Бенгальском заливе.

«Это вызвало массовую панику», - сказал Agence France-Presse (AFP) лидер общины Нурул Ислам.

Власти Бангладеш давно хотели создать лагерь для 100 000 человек на изолированном острове и уже отправили туда 306 рохинджа.

«Рохинджа в страхе», - сказал чиновник здравоохранения AFP при условии анонимности.

«Мы сказали им, что их никуда не отправят».

По словам чиновника, в лагерях было подготовлено около 500 изоляторов, но большинство из них пусты, потому что было мало обнаружено подтвержденных случаев.

О первой смерти рохинджа от коронавируса было объявлено только во вторник, и представители здравоохранения заявляют, что им крайне необходимо расширить тестирование, чтобы увидеть, насколько распространенным может быть вирус.

Но Халилур Рахман Хан, администратор одного из лагерей, сообщил, что по словам врачей, беженцы не хотят участвовать в тестировании.

Несколько лидеров рохинджа заявили, что перевод 306 беженцев в Бхашан Чар вызвал слухи о том, что к ним присоединятся все, у кого есть коронавирус.

«Люди боятся проходить тестирование на вирусы», - сказал лидер сообщества Абу Заман.

Мохаммад Шафи, сосед по лагерю того беженца, чья смерть была объявлена ​​во вторник, сказал, что люди, у которых были симптомы коронавируса, такие как лихорадка и боли, настаивают на том, что у них всего лишь сезонный грипп.

«Я пытался заверить их, что это излечимая болезнь, и большинство людей вылечится, но многие не верят в это», - сказал он.