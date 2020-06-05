Ливия: ПНС заявляет о полном контроле над Триполи

Международно признанное правительство национального согласия Ливии заявило в четверг, что вернулось к полному контролю над Триполи и его пригородами, одержав ряд побед над силами Халифой Хафтаром и пообещав захватить всю страну.

«Наши героические силы имеют полный контроль над Большим Триполи вплоть до городских границ», - сказал в своем посте на Facebook представитель ПНС Мухаммад Гнуноу.

Объявление было сделано после того, как силы ПНС захватили международный аэропорт Триполи в среду, после ожесточенных боев, которые произошли более года после его потери, когда Хафтар начал наступление, чтобы захватить столицу.

Основной гражданский аэропорт страны, расположенный на южной окраине Триполи, был заброшен с 2014 года, когда его сильно повредили в ходе столкновений между соперничающими ополченцами.

Но это был ключевой стратегический пункт на главном шоссе в столицу.

Заместитель министра обороны ПНС Салах Намруш заявил в четверг, что их силы «продолжают наступление, преследуя террористические ополчения у стен Триполи».

«Некоторые из их командиров бегут в аэропорт Бани-Валид», - добавил он в Facebook. Бани-Валид распороженг в 170 километрах к юго-востоку от столицы.

Напомним, что Хафтар, основная база которого находится на востоке, захватил большую часть южной Ливии в начале прошлого года, прежде чем начать наступление на столицу в апреле, пообещав «очистить» ее от «террористических ополченцев», поддерживающих ПНС.

Быстрое раннее наступление застопорилось на окраинах Триполи. В ходе боев погибли сотни людей и были вынуждены бежать около 200 000 человек.

Но силы ПНС при мощной турецкой поддержке добились ряда побед над войсками Хафтара в последние месяцы.