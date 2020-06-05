В Иране зафиксировали наибольшее количество заболевших ковидом в день с начала вспышки эпидемии

В четверг Иран сообщил о 3574 новых выявленных случаях заболевания COVID-19. Это самая большая цифра в день с начала пандемии.

После достижения почти двухмесячного минимума в начале мая коронавирусная инфекция снова набирает обороты в Иране, который уже отмечен самой смертоносной вспышкой этого заболевания на Ближнем Востоке.

Четверг стал четвертым днем ​​подряд, когда ежедневная нагрузка превысила 3000 человек.

Предыдущий максимум составлял 3186, зафиксированный 30 марта, в разгар первоначальной вспышки.

Министерство здравоохранения в последние дни активизировало кампанию общественного здравоохранения.

«Несоблюдение правил социального дистанцирования, а также правил общественной и личной гигиены, наряду с ненужными поездками, могут иметь непоправимые последствия», - предупреждает повторное объявление на государственном телевизионном информационном канале.

В четверг официальный представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур заявил, что за последние 24 часа от COVID-19 умерло 59 человек, в результате чего общее официальное число жертв Ирана достигло 8 071.

Несмотря на рост числа новых заболеваний, официальное число ежедневных смертей в последние недели остается ниже 100.

Сами иранские чиновники считают, что рост числа новых случаев может быть результатом более широкого тестирования, а не второй волны пандемии. В четверг Джаханпур заявил, что в настоящее время Иран провел более миллиона испытаний.

В Иране в общей сложности 164 270 человек дали положительный результат на вирус с тех пор, как в феврале были объявлены первые случаи заболевания.