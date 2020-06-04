Казахские депутаты требуют признать великий голод сталинских времен фактом геноцида

Министерству иностранных дел Казахстана поручили начать работу по признанию ашаршылыка (великого голода) фактом геноцида казахского народа на международном уровне. Об этом заявили депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) от партии «Ак Жол», как сообщает «Фергана».

По их мнению, объявить геноцидом «организованный тоталитарной властью большевиков» голод в перспективе должны ООН, ОБСЕ, конгресс США, Европарламент и другие организации.

«Для сравнения, признанный мировым сообществом голодомор в Украине унес жизни 3 миллионов 900 тысяч человек, тогда как, по недавним публикациям самих украинских исследователей, они оценивают жертвы голода в Казахстане более чем в 4 миллиона жизней, а потери нашего народа — в 70 процентов», — обратился с депутатским запросом Берик Дюсембинов к вице-премьеру Ералы Тугжанову.

Депутат подчеркнул, что «пока мы не признаем их гибель тем, чем это было на самом деле, наш долг перед безвинно замученными душами еще не исполнен». Дюсембинов предложил также сделать декоммунизацию частью государственной политики Казахстана. Он объяснил это тем, что в последние годы ряд деятелей предпринимают попытки «мифологизировать и пропагандировать сталинизм».

«Только полностью осмыслив события голода и репрессий 30-х годов ХХ века, мы сможем завершить работу, начатую первым президентом Нурсултаном Назарбаевым в 1993 году, по реабилитации жертв той трагедии», — подытожил он.

Ашаршылыком называют казахстанский голод 1930-х годов. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению насчет того, сколько человек погибло в результате тех событий. Большинство западных ученых называет цифры в 1,5 миллиона (подавляющее большинство из них — казахи). Демограф Сергей Максудов дает 1,45 млн этнических казахов и 100 тысяч представителей других народов. Некоторые казахстанские ученые называют более высокие цифры, максимальная из которых составляет 2,5 млн.

В конце мая президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Он подчеркнул, что это необходимо для «завершения работы по восстановлению исторической справедливости».