США давят на КСА и ОАЭ, чтобы снять блокаду с Катара

США настаивают на разрешении почти трехлетнего дипломатического спора между Катаром и его соседями, оказывая давление на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы они прекратили свой запрет на использование катарскими авиакомпаниями своего воздушного пространства.

Президент Дональд Трамп лично оказал давление на руководство Саудовской Аравии, чтобы положить конец ограничениям, которые часто вынуждают катарские самолеты использовать иранское воздушное пространство в качестве единственного коридора в регионе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из США и Персидского залива.

Эти усилия включали в себя телефонные переговоры в начале этой весны с королем Саудовской Аравии Салманом и наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, как сообщили чиновники в среду.

Напомним, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали политические, торговые и транспортные связи с Катаром 5 июня 2017 года. Четыре страны продолжает вести наземную, воздушную и морскую блокаду против своего соседа, обвиняя его в «поддержке терроризма» - обвинение, которое неоднократно и яростно отвергалось Дохой.

В то время как дипломатический спор усложнил ближневосточную стратегию США, администрация Трампа особенно обеспокоена так называемыми «гонорарами за перелет», которые Катар платит Ирану за использование воздушного пространства.

«Существует более настоятельная необходимость решения проблемы воздушного пространства», - сказал один из американских чиновников. «Нас постоянно раздражает, что деньги идут в казну Ирана из-за перелетов Qatar Airways».

Также вызывает беспокойство тот факт, что многие военнослужащие США регулярно совершают коммерческие полеты из Катара, при этом им приходится лететь над иранским воздушным пространством, когда они направляются на авиабазу Аль-Удейд, крупнейшую базу США в регионе, либо с нее.

Администрация Трампа впервые призвала к прекращению запрета на воздушное пространство после убийства Касема Сулеймани 3 января, сообщает WSJ.

Между тем в феврале министр иностранных дел Катара заявил, что усилия по урегулированию кризиса в Заливе не увенчались успехом и были приостановлены в январе. Комментарии шейха Мухаммада ибн Абдур-Рахмана Аль Тани прозвучали, несмотря на обсуждаемые признаки возможной оттепели в отношениях между Саудовской Аравией и Катаром.

Недавняя кампания по дезинформации, распространяемая известными саудовскими пользователями Twitter, о якобы попытке переворота в Катаре, еще больше обострила отношения.

Как рассказал изданию хорошо осведомленный источник, лидеры Саудовской Аравии рассматривают проблему воздушного пространства как свою самую сильную переговорную точку, и поэтому не желают смягчаться.

«Катар сейчас хочет только одного: открытого неба, чтобы иметь возможность летать», - сказал источник. «Но если саудовцы откажутся от блокады, Катару больше нечего желать. Это единственный рычаг для саудовцев».

Между тем Катар довел проблему по ряду случаев до Организации Объединенных Наций, что может вынудить блокирующие страны платить большие штрафы за его изоляцию. При этом катарские чиновники дают понять, что они готовы прекратить дела, если бы проблема была решена.

Получится ли продавить решение о снятии блокады американцам — увидим, но эта ситуация в очередной раз доказывает, что распространенное мнение о том, будто в КСА и ОАЭ правят марионетки Вашингтона не особо правдиво.