В Саудовской Аравии в период пандемии на треть увеличилось количество разводов

В период коронавирусного кризиса количество разводов в Саудовской Аравии увеличилось на 30 процентов, сообщают саудовские СМИ.

Как передает саудовская ежедневная газета “Оказ”, местные СМИ сообщают, что увеличение числа разводов почти на треть произошло из-за того, что многие саудовские женщины обнаружили в период локдауна, что у их мужей есть вторые жены.

Обычай многоженства был довольно распространен в прошлом в королевстве еще недавно, но сейчас в Саудовской Аравии происходит изменение социальной динамики, когда женщины массово отвергают эту концепцию.

В феврале, когда впервые были введены комендантский час и ограничения на поездки, было зафиксировано 7 482 развода в Саудовской Аравии,.

По данным Gulf News, о последующих месяцах нет никаких данных, из-за приостановки работы судов на период локдауна.

Большинство дел о разводе было зарегистрировано в Мекке и Эр-Рияде.

Напомним, что в апреле Дубай объявил, что приостанавливает бракоразводный процесс «до дальнейшего уведомления» из-за распространения Covid-19, но после перешел на электронные браки.

Другие страны, в том числе Китай, также сообщили о резком росте числа разводов во время коронавирусного кризиса, когда были приняты меры по самоизоляции и карантину.

С самого начала во всем мире существовали опасения по поводу домашнего насилия во время кризиса, и из-за того, что комендантский час по сути держит дома жертв насилия со своими мучителями.