В Сенегале протестуют против карантинных мер

Протестующие сенегальцы в столице Дакаре жгли шины и бросали камни в силы безопасности в среду вечером во время акций протеста против общенационального комендантского часа от заката до рассвета, введенного почти три месяца назад из-за пандемии коронавируса.

Беспорядки в столице Сенегала последовали за аналогичными ночными действиями в городе Туба, когда толпы людей подожгли скорую помощь, бросали камни и грабили офисные здания.

«Молодые люди вышли на улицы после комендантского часа и затеяли драку с полицейскими, бросая камни и сжигая шины», - сказал Reuters житель центрального Дакара, который просил об анонимности, ссылаясь на соображения безопасности.

По словам местного чиновника, в районе Каолак на юге страны также прошли акции протеста.

Правительство Сенегала в целом не сталкивалось с каким-либо серьезным противодействием карантину, но экономика страны сильно пострадала от таких мер, как комендантский час на ночь и запрет на межрегиональные поездки.

В Сенегале выявили почти 4000 случаев COVID-19, в том числе 45 человек умерли. Больше всего пострадали Дакар и Туба — важный религиозный центр и место паломничества.

Беспорядки в Дакаре и Тубе снова выдвигают на первый план дилемму, перед которой оказались многие страны Африки к югу от Сахары. С одной стороны правительства стараются защитить здоровье граждан, но с другой стороны эти защитные меры также наносят ущерб источникам пропитания миллионов людей, работающих в неформальном секторе, что усиливает напряженность.

Неспособный перевозить пассажиров между Тоубой и Дакаром, таксист Same Diop начал попрошайничать на улице вместе с десятками других водителей, которые пытаются поддержать свои семьи.

Главные бульвары в Тоубе, где находится штаб-квартира влиятельного суфийского мусульманского братства, основатель которого похоронен там, в храме, были усеяны обугленными шинами и сломанными ветвями в среду после ночной акции протеста.

«Это нас напугало», - сказал окружной администратор Мансур Диалло, стоящий у сгоревшего автомобиля. «Это, безусловно, последствия чрезвычайного положения и блокировки».