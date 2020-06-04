Ливия: силы ПНС вернули международный аэропорт Триполи

Вооруженные силы ливийского правительства национального согласия (ПНС) заявили в среду, что они вернули себе столичный международный аэропорт Триполи, который с 2019 года удерживался силами Халифы Хафтара. Таким образом силам Хафтара нанесено очередное поражение.

«Наши силы полностью освободили международный аэропорт Триполи», - сказал Мохамад Гнуноу, представитель армии ПНС.

Главный гражданский аэропорт Ливии, расположенный на южной окраине столицы на ключевой трассе, ведущей в ее центр, был закрыт с тех пор как получил серьезные повреждения в результате столкновений в 2014 году.

Про-хафтаровские силы, которые начали штурм столицы в апреле 2019 года, захватили аэропорт через несколько недель после начала наступления.

Но их наступление захлебнулось, а в последние недели силы ПНС отвоевали ряд ключевых мест.

По словам Гнуноу, за последние две недели силы ПНС предприняли крупные наземные и воздушные атаки, окружив территорию аэропорта перед последним штурмом.

Гнуноу добавил, что операция началась в среду утром, при этом беспилотники обеспечивали прикрытие с воздуха.

Сейчас же силы ПНС «преследуют ополченцев Хафтара, которые бегут (на юг) к Гаср Бен-Гашир», примерно в 20 километрах к югу от столицы, сказал он.

Телеканалы ПНС и социальные сети публикуют видеоролики, демонстрирующие силы лоялистов, прибывающих в аэропорт.

Хафтаровцы пока никак не прокомментировали поражение, но потеря аэропорта последовала за целой чередой поражений Хафтара в последние недели.

Всего в результате боев за Триполи погибли сотни людей, и около 200 000 человек стали беженцами.