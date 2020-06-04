Тройная угроза в Сомали: коронавирус, саранча и наводнения.

Сомалийская служба реагирования ООН заявила, что стабильность в Сомали подрывается "тройной угрозой" - коронавирусом, скоплениями саранчи и опустошительными наводнениями.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГД) в Сомали предупредило, что ситуация может обратить вспять политические достижения и успехи в области безопасности, достигнутые в последние годы.

«Механизмов преодоления нестабильности в Сомали значительно меньше, чем в соседних странах. Поэтому воздействие [наводнений, саранчи и Covid-19] не просто гуманитарное, но потенциально может обратить вспять некоторые политические достижения и достижения в области безопасности, в которые международное сообщество инвестировало в последнее десятилетие», - сказал Джастин Брэди, глава офиса УКГД в Сомали.

«Нам нужно продолжать работать вместе и расширять координацию с частным сектором, гражданским обществом и больше взаимодействовать с диаспорой».

Недавние наводнения привели к перемещению около 500 000 человек во внутренних районах страны, в то время как серьезное нашествие саранчи угрожает поставкам продовольствия.

Брэди призвал к тому, чтобы «все усилия были направлены на предотвращению худшего», предупреждая, что структурные недостатки Сомали делают эту страну значительно более уязвимой, чем другие страны Восточной Африки, перед пандемией коронавируса.

В Сомали ограничения на полеты и трудности с передвижением оставили крупные регионы без легкого доступа к базовой помощи - не говоря уже о центрах интенсивной терапии, жизненно важных для лечения Covid-19.